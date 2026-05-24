Массированная атака по Украине: Сибига жестко отреагировал

Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Реклама

Из-за отсутствия успехов на фронте российский диктатор Владимир Путин продолжает наносить удары по гражданским.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что эта атака, вероятно, была попыткой показать силу населению внутри России, однако она только продемонстрировала слабость Кремля.

Реклама

«Его „специальная операция“ не приносит никакого результата. Россия несет большие потери, но поставленных целей так и не достигла. К тому же, в РФ больше не осталось безопасных мест, ведь Украина усиливает свои дальнобойные специальные санкции», — написал Сибига.

Министр призвал международных партнеров удвоить поддержку Украины и усилить давление на российский режим, а не отступать. Также он отметил необходимость дополнительных оборонных возможностей, в частности для защиты украинского неба, а также инвестиций в оборонную промышленность Украины.

«У мира достаточно рычагов влияния, и их необходимо использовать правильно, чтобы дать Москве понять — такие атаки не дадут никакого результата и должны заставить Россию остановить войну», — отметил министр.

Атака по Украине 24 мая — последние новости

В ночь на 24 мая российские войска запустили по Украине 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 БпЛА разных типов.

Реклама

Больше всего в результате массированной атаки РФ пострадали Киев и Киевщина. В столице уже двое погибших и 69 пострадавших, среди них двое детей. В Киевской области количество погибших возросло до двух.

Также ночью под ударом РФ находились Черкассы — там дрон попал в жилую многоэтажку. Известно об 11 пострадавших, из них двое — дети.

Новости партнеров