Массированная ракетная атака и поход "вагнеровцев" на Ростов: главные новости ночи 24 июня 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 24 июня 2023 года:
- В результате вражеской атаки в Киеве пострадали 7 человек — КМВА Читать далее –>
- Неизвестные люди в камуфляже оцепили административные здания в Ростове, пишут "росСМИ" Читать дальше –>
- Пригожин утверждает, что "вагнеровцы" сбили два вертолета Читать далее –>
- В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет — Попко Читать далее –>
- Пригожин заявил, что "вагнеровцы" вошли в Ростов Читать далее –>
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