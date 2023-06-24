Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Массированная ракетная атака и поход "вагнеровцев" на Ростов: главные новости ночи 24 июня 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
9821
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Массированная ракетная атака и поход "вагнеровцев" на Ростов: главные новости ночи 24 июня 2023 года

Пригожин заявил, что "вагнеровцы" вошли в Ростов / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 24 июня 2023 года:

  • В результате вражеской атаки в Киеве пострадали 7 человек — КМВА Читать далее –>
  • Неизвестные люди в камуфляже оцепили административные здания в Ростове, пишут "росСМИ" Читать дальше –>
  • Пригожин утверждает, что "вагнеровцы" сбили два вертолета Читать далее –>
  • В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет — Попко Читать далее –>
  • Пригожин заявил, что "вагнеровцы" вошли в Ростов Читать далее –>

Читайте также:

Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по "вагнеровцам"

Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по "вагнеровцам"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
9821
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация