Массированной ракетной атакой Путин мстил за потерю Херсона – экс-глава внешней разведки

Российский президент-диктатор Владимир Путин массированными ракетными ударами по Украине 15 ноября мстил за потерю единого областного центра, который удалось захватить с 24 февраля, — Херсона.

Такое мнение в эфире Freedom высказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, потеря города была "системным и большим военно-политическим стратегическим провалом Путина".

"Это ударило по амбициям Путина. Он посмотрел на оценки по Украине, по общественному недовольству. Он это не смог пережить и постарался каким-либо способом отомстить. Он не только неадекватен в некоторых отношениях, но и мстительный", — пояснил генерал.

Кроме того, ракетные удары Путин приурочил саммиту "Большой двадцатки" на Бали, куда диктатор не уехал. Малому же отмечает, что к кремлевскому "фюреру" пытается формировать новый миропорядок, в частности, и в вопросах нацбезопасности.

"Концепция России не воспринимается никем. Это было проговорено даже в резолюции (руководителей G20 — Ред.). Путин в ответ даже своим партнерам — Китаю и Индии — показал, что будет продолжать очень мощный шантаж мира", — отметил экс-правитель Службы внешней разведки.

По его словам, Путина не воспринимают как глобальный игрок. Кроме того, хоть Запад выступает за дипломатическое урегулирование, но не принимает ультиматумов Кремля. Ведь страны накладывают на вывод российских войск на границы 1991 года, а также выплату репараций.

Ракетные удары 15 ноября

Российские оккупанты 15 ноября нанесли массированные ракетные удары по Украине. ПВО удалось сбить 77 вражеских объектов.

В тот день РФ произвела массированный обстрел энергосистемы с начала войны, говорит глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко. Во многих регионах возникли проблемы с электроснабжением. В частности без света оказался Житомир, Харьковская и Хмельницкая области, половина Киева.

Во время поверенной тревоги несколько ракет в районе столицы сбили силы ПВО. В Печерском районе произошли попадания в два жилых дома. В одном из них погибла пожилая женщина. Подъезд пятиэтажки получил серьезные повреждения.

Кроме того, на территории соседней Польши в селе Пшеводово, которое разошит в шести километрах от украинской границы, упала ракета. В результате ее падения погибли два человека.

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