Массированные удары не сломают Украину: Сикорский рассказал, какую ошибку повторяет Путин

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Попытки Кремля сломить сопротивление Украины путем устрашения гражданского населения массированными воздушными атаками оказались исторической ошибкой и дают совершенно противоположный результат.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе общения с журналистами, передает Clash Report.

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Дипломат отметил, что удары россиян по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре не влияют на ситуацию на передовой и способности сил обороны сдерживать врага.

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«Путин совершает ту же ошибку, что и нацистская Германия, когда бомбила Лондон», — подчеркнул глава польского МИД.

Он подчеркнул, что ежедневные обстрелы городов и гибель от 2 до 12 человек никак не влияют на возможность украинской армии защищать Донбасс. По словам дипломата, агрессор ошибочно надеется, что это испугает людей и уменьшит их влияние на власть. В этом контексте глава МИД Польши привел исторические параллели с событиями второй мировой войны.

«Немцы надеялись на это, когда бомбили Ковентри и Лондон, а союзники поступали с Гамбургом, Берлином и Дрезденом», — напомнил Сикорский.

Польский чиновник подытожил, что давление на гражданских дает противоположный результат, ведь во время атак люди только объединяются вокруг своей власти.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, по словам главы ГУР Минобороны Олега Иващенко, Россия готовит новые массированные комбинированные удары по Украине.

Ранее эксперт Центра Разумкова Владимир Омельченко назвал три способа ответить на российские атаки по украинской энергетике. Это удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, действиям в Черном море и закрытию аэропортов Москвы.

К слову, осенью российская оккупационная армия планирует усилить свое наступление на востоке Украины, чтобы захватить стратегически важные города Славянск и Краматорск.

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