Массированный обстрел Украины показывает, что Путин не стремится к миру — МИД Нидерландов

Новый российский массированный обстрел на Рождество еще раз показал, что российский диктатор Путин не заинтересован в мире, поскольку единственной его целью является уничтожение Украины.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.

"В рождественское утро Россия начала очередную массированную атаку на энергетический сектор Украины. Этот злонамеренный выбор времени показывает, что Путин не заинтересован в мире, а только в уничтожении Украины", — отметил Велдкамп.

Кроме того, министр заявил, что в 2025 году Нидерланды будут и дальше благосклонны к завершению этой жестокой агрессии.

Напомним, ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа по Украине отреагировал на массированную атаку на Рождество.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Украины Олег Сибига заявил, что массированная ракетная атака России — это демонстративный ответ Владимира Путина на призывы о "рождественском прекращении огня".

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