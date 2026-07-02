Массированный удар по Украине изменил тон Берлина по Кремлю: что заявили в МИД Германии

Последствия удара по Киеву 2 июля

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Министерство иностранных дел Германии осудило массированные российские авиаудары по Киеву и другим регионам Украины, которые РФ нанесла в ночь на 2 июля.

Об этом заявил представитель МИДа Германии.

В ведомстве подчеркнули, что Россия в очередной раз атаковала украинскую столицу и значительную часть страны дронами и ракетами. В результате ударов люди погибли или получили ранения в собственных домах, было разрушено жилье и серьезно повреждена гражданская инфраструктура, в частности медицинское учреждение.

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"Мы самым решительным образом осуждаем массированные российские авиаудары по Киеву и другим районам Украины минувшей ночью", - заявили в МИД Германии.

В Берлине отметили, что шокирующие кадры разрушений снова демонстрируют: Россия продолжает незаконную агрессивную войну против Украины с неизменной жестокостью.

Немецкий МИД также заявил, что Путин не демонстрирует готовность к переговорам и продолжает использовать ракетный и дроновый террор против населения.

В ведомстве подчеркнули, что Россия несет огромные потери на фронте, однако не прекращает агрессию против Украины.

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Поэтому Германия вместе с партнерами планирует еще больше усиливать давление на Россию.

"Мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за самооборону", - заявили в МИД.

В Берлине добавили, что поддержка Украины станет одной из ключевых тем саммита НАТО, который должен пройти на следующей неделе в Анкаре.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Ночью РФ массированно атаковала Киев. Воздушная тревога в столице длилась более 11 часов. Россия одновременно применила дроны, баллистические и крылатые ракеты. В городе много попаданий — многоэтажки, частные дома, подстанцию экстренной медицинской помощи, бизнес-центр, территорию рынка и припаркованные автомобили.

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Кроме того, 2 июля в Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв из-за российской баллистической атаки. Враг ударил по Днепровскому району, повреждена транспортная инфраструктура. Предварительно обошлось без пострадавших.

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