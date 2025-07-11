Массовая ротация в МИДе: Климкин прокомментировал замену около 20 украинских послов

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин / © скриншот с видео

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Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает масштабную дипломатическую ротацию ожидаемым шагом, который может усилить внешнеполитические позиции Украины в мире.

Об этом дипломат заявил в эфире «Радио Свобода».

«Это (замена около 20 послов — Ред.) не цунами такое кадровое внутри системы. Это довольно прогнозируемая история, которая отрабатывалась уже длительное время», — заявил Климкин.

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Он также отметил, что, по его убеждению, многие новые назначения являются вполне обоснованными и удачными, ведь он лично знаком с этими кандидатами. В то же время заметил «на некоторые назначения посмотрим».

«Всегда есть определенный элемент риска… Если эти люди будут работать удачно, и их будут слушать, и они будут способны генерировать крутые идеи, я лично буду очень рад», — отметил бывший глава МИД.

Бывший министр иностранных дел отметил, что ротация около 20 украинских послов не является очень большой, ведь большинство из них отработали на своих должностях не менее четырех лет. По его словам, это «нормальная история».

В то же время Климкин отметил, что несмотря на ограниченное влияние послов на межгосударственные отношения, однако изменить восприятие Украины в «своих» странах.

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«Как по мне, время для того, что мы условно называем словом адвокация, окончательно не закончилось, но возможности для адвокации сузились не в два-три, а в 20-30 раз. Сейчас нужно выстраивать очень непростые, рациональные, иногда циничные диалоги с теми, кто нам нужен, особенно в незападном мире. Но и западный мир меняется молниеносно», — добавил Климкин.

Напомним, недавно министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский намерен провести масштабные кадровые изменения в украинском дипломатическом корпусе, в частности заменить послов в странах «Группы семи» (G7) и «Группы двадцати» (G20).

«Я вам подтвержу, что видение президента Украины — осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть прежде всего усилить эти страны, в частности трек США», — добавил Андрей Сибига, объясняя цель будущих изменений.