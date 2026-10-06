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Массовое сокращение 4 тысяч чиновников: кого уволят прежде всего
Правительство сократит более 4 тысяч вакансий и 20% замминистров.
В Кабмине сократят более 4 тысяч вакантных должностей. Речь идет о количестве заместителей министров и руководителей центральных органов исполнительной власти.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
«В рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата в центральных органах исполнительной власти планируется на первом этапе сокращение более 4 тысяч вакантных должностей», — отметил он.
Корецкий поручил провести функциональную диагностику госаппарата. В частности, планируется проверить, какие функции имеют органы и соответствуют ли они реалиям и приоритетам государства, а затем определить структуру и финальную численность.
Кого коснется оптимизация
Количество заместителей министров будет привязано к объему задач и сокращено примерно на 20%,
Количество заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) — почти на 18%.
Параллельно с реформой структуры правительство изменяет подход к подготовке кадров. Система обучения государственных служащих теперь будет четко привязана к должностным обязанностям и задачам. Для молодежи обещают запустить информирование, стажировку. Кроме того, есть отдельная программа для ветеранов.
«Уже возобновил работу Совет по вопросам государственного управления с участием чиновников, парламентариев и экспертов. На заседании был представлен детальный план и определены ответственные за каждое направление. Цель всех этих изменений — профессиональный государственный аппарат, способный быстро и эффективно выполнять поставленные задачи», — подытожил премьер-министр.
Ранее Сергей Корецкий заявил, что Украина готовится к жесткой экономии государственных средств из-за дефицита финансирования обороны.