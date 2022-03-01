Mastercard заблокировала доступ к платежной системе российским банкам

Это значит, что карты будут работать только в России.

Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам.

Об этом 1 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Раньше Президент Украины обращался к Mastercard и Visa с просьбой заблокировать платежные системы в России", – пояснил он.

Это означает, что карты будут работать только в России. За рубежом и в иностранных онлайн-магазинах – нет.