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Mastercard заблокировала доступ к платежной системе российским банкам

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Mastercard заблокировала доступ к платежной системе российским банкам

ТСН.ua

Это значит, что карты будут работать только в России.

Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам.

Об этом 1 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Раньше Президент Украины обращался к Mastercard и Visa с просьбой заблокировать платежные системы в России", – пояснил он.

Это означает, что карты будут работать только в России. За рубежом и в иностранных онлайн-магазинах – нет.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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