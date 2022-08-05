"Мавзолей Путина": Данилов рассказал о проекте в российском СНБО и его сути

В Аппарате Совета нацбезопасности России есть проект под условным названием "мавзолей Путина". Речь идет о 86 лицах, влияющих на политику властной верхушки.

Война – это не только пули и снаряды, но и медиа, энергетика, продовольствие и другие сферы.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов написал в Сети 5 августа.

"Война – не только пули и снаряды, это медиа, энергетика, продовольствие, другие сферы. В Аппарате СНБО есть проект под условным названием "мавзолей Путина" – это 86 человек, которые влияют на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина – "коллективный Путин" никуда не исчезнет", – говорится в заявлении.

Данилов также написал, что в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока Украина не знает, с кем на территории РФ будет вести финальные переговоры.

"Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля", — подчеркнул секретарь украинского СНБО.

Напомним, руководитель британской службы внешней разведки Ми6 Ричард Мур заявил, что в Кремле растет отчаяние из-за потерь в войне, и россиянам не удастся ее выиграть.

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