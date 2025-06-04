Майкл Даффи, причастный к блокированию помощи Украине, назначен на ключевую должность в Пентагоне.

Пентагон / © Associated Press

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Во вторник, 3 июня 2025 года, Сенат США утвердил на должность заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению. Голосование прошло по партийной линии: 51 сенатор поддержал назначение, 45 выступили против.

Об этом пишут американские СМИ.

Майкл Даффи известен своей ролью в скандале 2019 года, когда, занимая должность в Административно-бюджетном управлении Белого дома, он дал указание Пентагону приостановить предоставление $391 миллиона военной помощи Украине. Это решение стало ключевым эпизодом в первом импичменте президента Дональда Трампа, обвиненного в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

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Назначение Даффи состоялось на фоне визита в Вашингтон украинской делегации во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. В ходе визита планируются встречи с чиновниками США, в частности с государственным секретарем Марко Рубио, для обсуждения дальнейшей военной и экономической поддержки Украины.

Назначение Майкла Даффи на ключевую должность в Пентагоне вызывает беспокойство среди сторонников Украины, поскольку он будет отвечать за программы вооружений и логистики, которые критически важны для обороноспособности страны.

Отметим, что в понедельник, 2 июня, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по экономическим и оборонным соглашениям . По его словам, Украина хочет предложить Штатам соглашения и о свободной торговле.

Более того, Зеленский анонсировал встречи по этому вопросу.

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«Будут ответные встречи. Мы можем говорить, что на этой неделе, ну, я уже говорю это журналистам. Но я пока не буду раскрывать, в каком формате. Мы планируем это будет в США. Там будем поднимать именно эти два вопроса», - сказал президент.