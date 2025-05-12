Мечта Путина: дипломат о возможном выходе США из переговорного процесса

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

Реклама

Соглашение между Украиной и Соединенными Штатами по поводу полезных ископаемых стало ключевым моментом, из-за которого Вашингтон остался в центре европейских дел безопасности.

Такое мнение высказал посол Польши в Украине в 2019-2023 гг. Бартош Цихоцкий.

Он считает, что выход Соединенных Штатов из переговорного процесса стал подарком для российского диктатора Путина.

Реклама

«К счастью, США остались в центре европейских дел безопасности. Мне кажется, огромным фактором, который на это повлиял, стало подписание соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. Если не ошибаюсь, это стало первым двусторонним договором нового правительства США. Позже они подписали соглашение с Великобританией. Это указывает на то, что можно достичь своих целей, если вы четко заявляете Вашингтону о своих границах и уступках, на которые готовы пойти, а какие нет», — объяснил Цихоцкий.

Он отметил, что даже в условиях заключения мирного соглашения, Россия будет оставаться угрозой для европейского континента.

«Я считаю, что соглашение между США и Украиной уменьшает риск того, что американцы ограничатся только внутренними проблемами. То есть это фактически стало очередным поражением России. Однако нужно понимать, что этот кризис и угроза от России будет очень долго. Независимо от того будет заключено перемирие или нет, Россия будет угрожать всему европейскому континенту очень долго», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший советник президента США Дональда Трампа (при первой каденции) Джон Болтон российский диктатор Путин рискует заиграться и ухудшить свое положение в мирных переговорах, отказываясь от 30-дневного прекращения огня.

Реклама

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Чехии Ян Липовский раскритиковал последние заявления российского диктатора Путина, заявив, что именно Кремль стремится к продолжению войны, тогда как Украина и демократический мир добиваются мира.