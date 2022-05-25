Мечтаем о "Леопардах": Кулеба рассказал, какое оружие и технику Украина хочет получить от Германии

Мечтаем о "Леопардах": Кулеба рассказал, какое оружие и технику Украина хочет получить от Германии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, какую вооружение и военную технику Украина стремится получить от ФРГ.

Поставки бронетранспортеров Marder из Германии уже являются вполне реалистичным сценарием, тогда как о танках Leopard украинцы только мечтают.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках визита на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает Der Spiegel.

"Мы мечтаем о (немецких танках. – Ред.) Leopard, но до этого нам еще далеко... А еще есть сага о (немецких зенитных самоходных установках. – ред.) Gepard но мне нужен попкорн, чтобы дождаться ее завершения", – отметил министр.

В то же время Кулеба рассказал, что украинские военные уже успешно овладевают САУ Panzerhaubitze 2000 (ранее сообщалось, что учения проходят на территории Германии).

Кулеба сказал, что понимает, что Германии нужно время, чтобы поставить оружие Украине. Но: "Если мы не получим тяжелое оружие, мы умрем". По его словам, Берлин не хочет брать на себя ведущую роль в снабжении оружием.

"Страны должны понимать, что с каждым днем, пока они думают, люди умирают. Если бы в Германии погибло столько же людей, сколько у нас – чего я, конечно, не желаю немцам – тогда федеральное правительство требовало бы того же, что и мы", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, советник руководителя ОП Алексей Арестович сказал, что Германия фактически затягивает передачу оружия и военной техники, что сказывается на ситуации на фронте.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО многие "потеряли моральное и профессиональное право делать комментарии в отношении Украины".

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