"Мечтают о "Великой России": в Британии предупредили Москву о "трясине" в случае нападения на Украину

"Мечтают о "Великой России": в Британии предупредили Москву о "трясине" в случае нападения на Украину

Трасс заявила, что Россия стремится воссоздать Советский Союз

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что новое вторжение страны-агрессора в Украину может привести к большим потерям, а также будет огромной стратегической ошибкой Кремля.

Об этом Лиз Трасс заявила во время визита в австралийский Сидней 21 января, пишут BBC и The Guardian.

По ее словам, любое дальнейшее вторжение РФ в Украину приведет к масштабным последствиям, в частности из-за скоординированных санкций против финансового сектора и отдельных лиц России.

"Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают о воссоздании Советского Союза или своего рода "Великой России", разрезающей территорию по этнической принадлежности и языку. Они утверждают, что хотят стабильности, но работают, чтобы угрожать другим и дестабилизировать их. Мы знаем, что лежит на этом пути, и мы знаем ужасные потери утраченных жизней и человеческих страданий, которые он приносит, поэтому мы призываем президента Путина отказаться от Украины, прежде чем он совершит огромную стратегическую ошибку. с нашими союзниками в НАТО, что если будет вторжение России в Украину, это будет стоить очень дорого. Мы готовы ввести очень строгие санкции", — сказала министр.

Трасс указала, что Украина – гордая страна с длинной историей и устойчивой нацией и "вторжение приведет только к трясине".

"Если придется, украинцы будут воевать и защищать свою страну. Вторжение приведет только к трясине, как мы знаем с советско-афганской войны или конфликта в Чечне", — сказала она.

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