Владимир Мединский / © Associated Press

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По итогам переговоров в Абу-Даби, завершившихся 11 ноября, руководитель российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о необходимости создания новой системы безопасности в Европе, которая, по его словам, могла бы обеспечить мир на континенте на десятилетия или даже столетия.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его интервью пропагандистам информационной службы «Вести» (ВДТРК).

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Мединский цинично заявляет, что будущая архитектура европейской безопасности должна учитывать современные геополитические реалии и быть справедливой. Помощник Путина подчеркнул, что она должна объединить принципы, связанные с Ялтинской и Потсдамской конференциями, а также с Хельсинкским заключительным актом 1975 года.

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«Задача состоит в том, чтобы создать в Европе такую систему комплексной безопасности, которая станет новой современной Ялтой и Потсдамом», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что такая система должна соответствовать новым условиям и быть приемлемой для всех сторон. Мединский назвал её создание главной задачей, связав с ней перспективу длительного мира на европейском континенте.

«Если нам удастся создать такую систему безопасности, то мы обеспечим мир в Европе на десятилетия, а возможно, и на столетия», — сказал он.

Напомним, в среду, 11 ноября, завершился второй день трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и РФ. Сегодня они длились не менее двух часов. Российская сторона выступила с заявлениями и в очередной раз отличилась своей наглостью и самоуверенностью.

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