ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2379
Время на прочтение
1 мин

Чего Кремль действительно хочет от переговоров в Стамбуле - Мединский ответил

Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение процесса 2022 года и имеет полномочия для договоренностей.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Мединский

Владимир Мединский. / © Министерство культуры РФ

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который, по его словам, был "прерван Украиной три года назад".

Об этом Мединский сказал в пресс-конференции российским СМИ.

"Президент поставил задачу и определил нашу переговорную позицию для российской делегации в Стамбуле. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и располагает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговора", - сказал Мединский.

По его словам, делегация РФ настроена конструктивно и стремится "найти точки соприкосновения", а главной задачей прямых переговоров является "установление долгосрочного мира и устранение базовых причин конфликта".

Это заявление прозвучало в преддверии запланированных переговоров между Украиной и Россией в Турции. Украинская сторона ранее подчеркнула, что согласится на любой формат только при прекращении огня.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie