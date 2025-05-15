Чего Кремль действительно хочет от переговоров в Стамбуле - Мединский ответил

Владимир Мединский. / © Министерство культуры РФ

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Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который, по его словам, был "прерван Украиной три года назад".

Об этом Мединский сказал в пресс-конференции российским СМИ.

"Президент поставил задачу и определил нашу переговорную позицию для российской делегации в Стамбуле. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и располагает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговора", - сказал Мединский.

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По его словам, делегация РФ настроена конструктивно и стремится "найти точки соприкосновения", а главной задачей прямых переговоров является "установление долгосрочного мира и устранение базовых причин конфликта".

Это заявление прозвучало в преддверии запланированных переговоров между Украиной и Россией в Турции. Украинская сторона ранее подчеркнула, что согласится на любой формат только при прекращении огня.