"Медийный хайп": Киев отреагировал на заявление Орбана о переговорах в Будапеште

"Медийный хайп": Киев отреагировал на заявление Орбана о переговорах в Будапеште

Об этом сообщил советник главы ОПУ, член делегации Украины на переговорах с РФ Михаил Подоляк.

В Офисе президента Украины назвали слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что президент РФ Владимир Путин дал утвердительный ответ на его предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште – "медийным хайпом".

Об этом сообщил советник главы ОПУ, член делегации Украины на переговорах с РФ Михаил Подоляк в комментарии "Украинская Правда"

"Сегодня многие делают политические заявления, исходя чисто из своих интересов. Чаще это о политических спекуляциях и желаниях хайпа. Особенно если говорим о политических деятелях с очень специфическими политическими взглядами", — сказал Подоляк.

Но реальность немного иначе, добавил он. Имеются официальные каналы. Есть переговорная группа, которая постоянно находится на контакте на уровне подгрупп.

"Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат – на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только через эти каналы. Другое – это медийный хайп", — заявил Подоляк.

Напомним, что Украина договорилась, что будет создана совместная с Европейским Союзом комиссия, которая будет расследовать преступления российской армии в Киевской области. Об этом президент Владимир Зеленский сказал 5 апреля в интервью украинским СМИ. По его словам, страна будет действовать по законодательству, ведь живет в "цивилизованном мире".