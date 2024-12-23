Медленное движение Зеленского к переговорам с РФ проанализировали в WP: как меняется подход

Пока ВСУ пытаются сдержать российскую армию на поле боя, а новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится добиться мирного соглашения, президент Украины Владимир Зеленский в последние недели заявил о большей готовности к переговорам о прекращении войны. Это серьезное изменение для украинского лидера, давно поклявшегося бороться за каждую пядь земли своей страны.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

Сообщения Зеленского были осторожны. Он прямо не сказал, что Киев согласится на уступки – территориальные или другие – даже тогда, когда под российской оккупацией находятся более 20% территорий и на фоне вероятного сохранения контроля РФ над этой землей после любого прекращения огня. Но после предидущего заявления о том, что переговоры могут начаться только после вывода всех российских войск, Зеленский теперь подчеркивает необходимость долгосрочной безопасности, а не немедленное возвращение территории.

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"Изменение риторики Зеленского — то, что заметили украинские и западные официальные лица — возможно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и новой администрацией США, которая поставила под сомнение будущую помощь помощи Киеву", — говорится в статье.

В течение первого года полномасштабной войны украинские чиновники отмечали важность возвращения всей территорий, включая Крым и другие земли, которыми Россия фактически управляет с 2014 года, в качестве условий любого соглашения.

Однако во время последних встреч с Трампом и европейскими лидерами Зеленский больше сосредотачивался на том, что он назвал "длительным миром" для Украины. Так, главный приоритет – получение приглашения в НАТО и другие гарантии безопасности, такие как возможное присутствие западных миротворцев, чтобы предотвратить грядущие российские нападения.

По мнению официальных лиц и аналитиков, изменение тона Зеленского, вероятно, является попыткой больше соответствовать ударению Трампа на прекращении конфликта. Но президент Украины также пытается убедиться в том, что его страна не останется с пустыми руками.

По словам экс-посла США в России Майкла Макфола, администрация Зеленского "понимает, что все изменится" при Трампе.

"Я думаю, что Зеленского это освобождает от его замкнутой позиции, что они собирались воевать до границ 1991 года, несмотря ни на что. Теперь он может сказать: "Ну, я бы хотел это сделать, но Трамп пришел, и все изменилось", – сказал Макфол.

В недавнем интервью Sky News Зеленский заявил, что "горячая фаза войны" может прекратиться, если Украина вступит в НАТО. По его словам, земли, которые контролируют российские войска, могут быть возвращены позже "дипломатическим путем". В статье указано, что эти комментарии ознаменовали ярче всего признание президентом того, что Киев рассмотрит по крайней мере временную уступку территориями.

В то же время дипломаты НАТО заявили, что приглашение Украины в блок остается отдаленной перспективой из-за опасений и политической неопределенности в государствах-членах, включая США и Германию, и возражений других членов, таких как Венгрия.

Высокопоставленный дипломат Альянса сказал, что Зеленский не может отказаться от требования по западным гарантиям безопасности, несмотря на нежелание ключевых союзников.

"С украинской точки зрения вполне логично поднимать этот вопрос, потому что, конечно, если вы украинец, то единственной гарантией безопасности, которую вы действительно цените, является членство в НАТО. Поэтому он сделает все, чтобы протолкнуть это. Нельзя винить парня в этом", – сказал дипломат.

В конце концов, большинство сомневается в готовности президента России Владимира Путина к переговорам, пока его войска преуспевают на фронте, несмотря на большие потери. Некоторые должностные лица предполагают, что Зеленский мудро подстраховывается и надеется, что его более уступчивая позиция привлечет внимание администрации Трампа и оставит его открытым для предоставления большей поддержки обороне Украины, если Путин откажется от переговоров.

"Я ставлю себя на его место, а что еще он должен делать? Должен ли он сказать Трампу и Америке, что нам не нужна их помощь и мы просто сделаем это по-своему? Я думаю, что он справляется с этим идеально", – сказал анонимный украинский чиновник.

Украинский высокопоставленный чиновник сказал, что они "начинают верить", что война действительно может закончиться в 2025 году, поскольку разговоры о мирном соглашении участились после избрания Трампа. Но если бы не все внезапные публичные разговоры о мирном урегулировании, "я бы не поверил, что мы приблизились к переговорам. Я просто не думаю, что с Путиным можно договориться", сказал чиновник.

К слову, накануне, выступая на заседании Евросовета, Зеленский заявил, что Украина хочет мира, но не может просто заморозить войну без конкретных гарантий безопасности.

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