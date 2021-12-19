Медреформы, игорный бизнес: Корниенко рассказал, чем нардепы займутся после каникул

Первая неделя народных депутатов после завершения каникул будет насыщенной.

Народные депутаты Верховной Рады вернутся к работе 25 января 2022 года. Они занимаются рядом законопроектов, которые не успели сделать на последнем пленарном заседании парламента.

Об этом рассказал вицеспикер парламента Александр Корниенко во время брифинга.

По его словам, речь идет о законах, которые касаются медицинских реформ, накопительной пенсии, игорного бизнеса и таможенного ввоза до 150 евро.

"У нас есть ряд законопроектов, которые мы не успели на этой неделе. Это и продолжение медицинской реформы, поскольку законопроекты (о реформах-ред.) были отправлены на первое чтение. Есть законопроекты, связанные с социальными вопросами. Это накопительная пенсия, которую "Мы тоже не успели на этой неделе. Не дошли до реформирования налоговой составляющей игорного бизнеса ", — сказал он.

По словам Корниенко, воплощение этого законопроекта, как отметил нардеп, принесет новые поступления в бюджет.

"Не дошли до нескольких банальных, но хороших законопроектов. Да, полгода не можем проголосовать беспошлинный ввоз до 150 евро. Многие законы. Они будут двигаться. Будем смотреть на выходе из отпуска, как будет формироваться повестка дня", — добавил вицеспикер.

Следует отметить, что последнее пленарное заседание в этом году состоялось 17 декабря. Депутаты свой последний рабочий день в 2021 отпраздновали знаменитым хитом "Щедрик".

Как сообщалось, народные депутаты сократили количество пленарных недель для работы после Нового года в январе. Да, вместо двух они будут работать в пленарном режиме только одну неделю.

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