Медучреждения, в которых не повысили ставки медикам, пройдут дополнительный аудит – ОП

Медучреждения, в которых не повысили ставки медикам, пройдут дополнительный аудит – ОП

Те медицинские учреждения, в которых, несмотря на существенное увеличение Программы медицинских гарантий, не произошло повышение заработных плат медперсонала или сотрудников перевели на неполную ставку, пройдут дополнительный аудит на предмет эффективности менеджмента процессов.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

По его данным, в этом году бюджет Программы медицинских гарантий увеличился на 34 млрд гривен и теперь составляет более 157 млрд.

"Это означает, что медицинские учреждения получат суммы большие, чем в 2021 году. Логичный вопрос, если все так хорошо, почему жалуются люди, а больницы не могут выплатить новую заработную плату", - написал Тимошенко в Facebook.

По его словам, если по объективным причинам какое-то медучреждение испытывает финансовые трудности и не может сейчас повысить зарплаты и таким образом реализовать инициативу Президента Владимира Зеленского, таким учреждениям будет выделено дополнительное финансирование от Национальной службы здоровья.

Это финансирование будет выделено сначала на полгода, в течение которых руководство учреждений, обратившихся за дополнительной помощью, должно оптимизировать внутренние менеджерские процессы без ущемления прав сотрудников.

"Подчеркиваю, менеджмент процессов в медучреждении, а не увольнение или перевод людей на неполный рабочий день. Для каждого руководителя медицинского учреждения обеспечение достойной заработной платы врачам и медсестрам является приоритетом", - акцентировал внимание замглавы ОП.

Все медучреждения, нуждающиеся в дополнительной поддержке, пройдут верификацию Минздрава, а Госаудитслужба проведет соответствующую проверку.

"Чтобы было ясное понимание, куда были потрачены средства и почему их не хватило на обеспечение достойной заработной платы", - уточнил Тимошенко.

По его данным, проверки по фактам принудительного перевода медиков на неполную ставку уже проводятся.

Напомним, недавно Кирилл Тимошенко призвал медиком обращаться к нему напрямую в личных сообщениях в соцсетях и сообщать о фактах сокращения ставок или увольнения после начала реализации инициативы Владимира Зеленского о повышении зарплат медицинским работникам.