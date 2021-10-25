Медведчук "отвалился": Данилов рассказал о группах, которые хотят представлять интересы Путина в Украине

Медведчук "отвалился": Данилов рассказал о группах, которые хотят представлять интересы Путина в Украине

По словам Данилова, между этими группами продолжается "колоссальная борьба".

В Украине есть как минимум три группы, которые конкурируют между собой за то, что представлять внутри нашего государства интересы президента страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "РБК-Украина".

"На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновения. Сейчас между этими группами идет выяснение отношений, кто будет здесь старшим и представлять интересы РФ", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что в Украине насчитывается минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Владимира Путина. По его словам, кум Путина Виктор Медведчук, на которого наложили санкции и который находится под домашним арестом, был одним из этих групп.

"Группа, которая отвалилась — это была группа Медведчука, четвертая", — подытожил Данилов.

Напомним

11 октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залог в размере 1 млрд гривен.

об аресте или залог в размере 1 млрд гривен. 12 октября судья отклонила ходатайство прокурора и оставила Медведчука под домашним арестом.

Народного депутата Виктора Медведчука подозревают в том, что из-за его действия в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе.

в том, что из-за его действия в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.

народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства. Перед началом судебного заседания нардеп пообщался с журналистами, в очередной раз заявив, что дело против него — "туфта и фальсификация". Он назвал ложными все записи разговоров, которыми следствие доказывает его вину.

Новости Украины: Медведчуку избрали меру пресечения

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку