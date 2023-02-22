Медведчук подал в суд против ВР из-за того, что его лишили депутатского мандата

К годовщине полномасштабного вторжения ожидают по меньшей мере минус три депутатских мандата от "ОПЗЖ", сообщил Арахамия.

Бывший нардеп от "ОПЗЖ" и кум Путина Виктор Медведчук, по обмену находящийся в России, подал в суд против Верховной Рады из-за того, что его лишили депутатского мандата.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Призываю людей не вестись на популистские призывы некоторых политиков, которые в угоду пророссийским силам подстрекают к неконституционным, волюнтаристским решениям. Ведь есть уже первый прецедент от предателя Медведчука. Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной Рады признание незаконной процедуры лишения его мандата. Это свидетельствует о том, что фанаты путина будут искать любые зацепки для обжалования решений власти. Для того чтобы у них такого шанса не было, очищение парламента будет проходить исключительно конституционным способом", — говорится в его сообщении.

Поэтому Арахамия призвал всех депутатов от запретных партий сложить полномочия. Также он добавил, что к годовщине полномасштабного вторжения в Раде ожидают по меньшей мере минус три депутатских мандата от пророссийской партии "ОПЗЖ".

Задержание и обмен Виктора Медведчука

Напомним, что бывший нардеп от проросийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук Служба безопасности Украины задержала 12 апреля 2022 года

21 сентября состоялся исторический обмен пленными. Тогда Украина вернула из российского плена 200 защитников Мариуполя и легендарных "азовцев" в обмен на Медведчука .

Недавно стало известно, что во время расстрелов активистов Майдана по улице Институтской 20 февраля 2014 года бывший президент Украины Виктор Янукович вел активные телефонные разговоры с экснардепом Виктором Медведчуком.

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