Медведчук заявил, что теперь постоянно и "вынужденно"живет в Москве: что еще нарассказывал кум Путина

Расследования и дела по поводу себя в Украине подозреваемый в госизмене политик описал как "страшное горе для семьи".
Экс-нардеп Украины, кум президента РФ Виктор Медведчук рассказал, что теперь "вынужденно" живет в Москве.
Об этом подозреваемый в госизмене политик заявил в интервью российским средствам массовой пропаганды.
"Я раньше приезжал в Москву по разным делам, я приезжал на один день: утром приезжал, вечером ехал. А сейчас я постоянно живу в Москве, вынужденно. Я не покидал Украину, меня обменяли", – рассказал Медведчук.
Он также рассказал, что виделся со своей младшей дочерью Дарьей. Ранее медиа информировали, что она живет в Москве минимум с 2021 года и учится в Высшей школе экономики. В сообщениях говорилось, что с Дарьей, возможно, живет и ее мама, третья жена Медведчука – Оксана Марченко.
Пророссийский политик поделился своими воспоминаниями о задержании в Украине в 2021 году по подозрению в госизмене. В тот день кум президента РФ назвал "самым трудным в жизни", а расследования и дела относительно себя описал как "страшное горе для семьи".
По словам Медведчука, украинские следователи не применяли к нему физическое насилие, однако он пожаловался на будто бы постоянное психологическое давление.
Напомним, в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства подозреваемых в госизмене нардепов, среди которых был и Медведчук. Впоследствии Верховная Рада лишила Медведчука мандата народного депутата.
Добавим, Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и нарушении обычаев войны. В апреле 2022 года он был задержан при попытке побега из Украины и через некоторое время обменян на 200 украинских пленных.
Заметим, что в январе 2023 года Медведчук написал пропагандистскую статью, в которой заявил, что в развязанной Россией войне против Украины виновен Запад. Он также обвинил Европу и США "в нежелании мира в Украине" и заявил, что мир должен учитывать интересы России.
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