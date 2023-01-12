Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина лишат статуса нардепов: в Раде внесли проекты решений

Голосование должно состояться в ближайшее время.

Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина, подозреваемых в сотрудничестве с Россией и у которых забрали гражданство Украины, теперь лишат еще и статуса народных депутатов.

Соответствующие проекты постановлений уже зарегистрированы в Верховной Раде.

На сайте Парламента зарегистрировали проекты постановлений о лишении Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина статуса народного депутата Украины — №8349, №8350, №8351, №8352

Накануне спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук информировал, что законодательный орган власти рассмотрит эти постановления безотлагательно.

"Парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании. И сделано это будет в соответствии с требованиями пункта 4 части 2 статьи 81 Конституции Украины, а не произвольных прихотей тех или иных групп в рамках Парламента", — информировал Стефанчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 января сообщил, что он лишил гражданства четырех народных депутатов-предателей – Медведчука, Деркача, Кузьмина и Казака.

Депутаты-изменники работали на Россию: что известно

По данным правоохранителей, кум Путина Виктор Медведчук был причастен к агрессии против Украины. Предатель пытался скрыться из Украины, однако его задержали и обменяли на украинских военных.

Народному депутату от ОПЗЖ Ренату Кузьмину в октябре 2022 года сообщили о подозрении в государственной измене. Правоохранители провели уже более 10 обысков в местах, где мог проживать предатель. Сейчас устанавливают место жительства беглого депутата.

Тарас Козак, который был владельцем пропагандистских СМИ, связанных с закрывшим по решению СНБО кумом Путина Медведчуком, успел сбежать из Украины. В его домах и предприятиях во Львовской области проводили масштабные обыски.

Нардеп Андрей Деркач подозревается в сотрудничестве с Россией. По данным следствия, за работу в интересах России предатель получил 567 тысяч долларов.

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