Медведчуку изменили меру пресечения на личное обязательство по делу о госизмене

Медведчуку изменили меру пресечения на личное обязательство по делу о госизмене

Медведчука, в частности, судят по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Черном море.

Печерский районный изменил меру пресечения для народного депутата от ОПЗЖ, кума Владимира Путина, Виктора Медведчука с домашнего ареста на личное обязательство до 31 декабря. Речь идет о первом деле - о госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море.

Соответствующее решение было принято Печерским районным судом Киева 2 ноября.

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По решению суда, Медведчуку запрещено выезжать за пределы Киева и области без специального разрешения. В Офисе генпрокурора объяснили, что у нардепа истекает срок домашнего ареста в этом уголовном производстве. Таким образом, его больше не имеют права удерживать дома.

"Предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно. Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения, — личное обязательство с возложением на подозреваемого", – объяснили в Офисе генпрокурора.

На Медведчука прокуроры просили возложить следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии с

писку, определенном следователем или прокурором;

сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Впрочем, по второму делу, по факту государственной измены и содействия террористической деятельности, кум Путина остается под домашним арестом.

Напомним, генепрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Подписанные подозрения касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму и передаче России секретных данных о подразделении ВСУ.

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