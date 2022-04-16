Медведчуку изменят меру пресечения из-за побега из-под домашнего ареста — Венедиктова

Пророссийского политика подозревают в государственной измене, он фигурант в двух уголовных производствах.

Задержанному депутату от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку изменят меру пресечения из-за побега из-под домашнего ареста.

Об этом 15 апреля сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телемарафона.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения. И если тогда были какие-то возможности домашнего ареста, находили суды, то на сегодняшний день уже понятно, что здесь должно быть содержание под стражей. Поэтому после такого обнаружения господина Медведчука он однозначно должен находиться теперь под стражей и ждать рассмотрения суда", — сказала она.

Венедиктова пояснила, что побег Медведчука не будет квалифицироваться дополнительно. Его используют исключительно для изменения меры пресечения.

"Вы помните, что у нас в отношении Медведчука есть два дела. В первом деле уже следствие у нас закончено, причем там очень "хорошие" статьи. Мы в начале мая прошлого года предоставили подозрение в государственной измене, и как раз 438-я – это военное преступление. Второе производство мы еще расследуем, там мы посмотрим, до каких результатов мы дошли", — добавила Венедиктова.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали со временем. Слава Украине!" – написал он и показал фото Медведчука.

Позже стало известно, что Медведчук хотел убежать через Приднестровье в Москву. Однако его в военной форме Вооруженных сил Украины задержали в Киевской области.

Вадим Денисенко поделился деталями ареста Медведчука

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