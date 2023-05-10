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"Медведев должен пить меньше водки": Кулеба отреагировал на призывы убить Зеленского

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Медведев должен пить меньше водки": Кулеба отреагировал на призывы убить Зеленского

Дмитрий Кулеба прокомментировал призывы Дмитрия Медведева убить Владимира Зеленского / Фото: Getty Images

Министр объяснил, что Медведев играет определенную роль в характере стратегических коммуникаций России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву пить меньше водки.

Свое заявление Кулеба сделал в разговоре с изданием Bild, комментируя призывы Медведева к убийству украинского президента Владимира Зеленского.

"Медведев должен пить меньше водки перед тем, как заходить в Telegram. Это все, что я могу об этом сказать", – коротко прокомментировал глава МИД Украины.

Он добавил – не считает это заявление российского политика достойным комментариев.

"Он (Медведев – ред.) играет определенную роль в характере стратегических коммуникаций России", – заметил Кулеба.

Призыв Медведева к убийству Зеленского

Медведев 3 мая после якобы атаки дронами по Кремлю заявил о необходимости "физического устранения Зеленского и его клики".

Комментируя эти слова российского политика, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Сети: "В пустой бочке и звона много".

Сам Зеленский сказал, что заявления Медведева – неинтересная для него тема, а также посоветовал россиянам лучше думать о том, как изменить политический режим в собственном государстве и закончить войну.

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Дата публикации
Просмотры
900
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