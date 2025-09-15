- Дата публикации
Медведев набросился с угрозами на НАТО из-за сбивания дронов над Украиной
Дмитрий Медведев отреагировал на инициативу некоторых западных политиков по созданию «бесполетной зоны» над Украиной.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил странам НАТО, если те решат сбивать российские беспилотники над Украиной.
Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, сбивание российских дронов над Украиной с участием стран Альянса будет означать войну с Россией.
«Реализация провокационной идеи киевских и других придурков о создании „бесполетной зоны над „Украиной“ и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией», — говорится в заявлении заместителя председателя Совбеза РФ.
Напомним, после вторжения российских дронов министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать эти БпЛА и ракеты в воздушном пространстве Украины. Сикорский считает, что технически НАТО и ЕС способны это сделать, но решение должно быть принято коллективно, а не только Польшей.
К слову, западные эксперты советуют НАТО начать перехватывать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве над западными регионами Украины. Эта инициатива, известная как «Небесный щит», предусматривает использование 120 истребителей Альянса, которые бы действовали в безопасной зоне, недосягаемой для российской ПВО. По мнению экспертов, такой шаг заставит Россию быть более склонной к переговорам.