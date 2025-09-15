ТСН в социальных сетях

Политика
2708
1 мин

Медведев набросился с угрозами на НАТО из-за сбивания дронов над Украиной

Дмитрий Медведев отреагировал на инициативу некоторых западных политиков по созданию «бесполетной зоны» над Украиной.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил странам НАТО, если те решат сбивать российские беспилотники над Украиной.

Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, сбивание российских дронов над Украиной с участием стран Альянса будет означать войну с Россией.

«Реализация провокационной идеи киевских и других придурков о создании „бесполетной зоны над „Украиной“ и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией», — говорится в заявлении заместителя председателя Совбеза РФ.

Напомним, после вторжения российских дронов министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать эти БпЛА и ракеты в воздушном пространстве Украины. Сикорский считает, что технически НАТО и ЕС способны это сделать, но решение должно быть принято коллективно, а не только Польшей.

К слову, западные эксперты советуют НАТО начать перехватывать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве над западными регионами Украины. Эта инициатива, известная как «Небесный щит», предусматривает использование 120 истребителей Альянса, которые бы действовали в безопасной зоне, недосягаемой для российской ПВО. По мнению экспертов, такой шаг заставит Россию быть более склонной к переговорам.

