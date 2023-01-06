Медведев назвал украинцев неблагодарными, потому что отвергли "рождественское перемирие" Путина

Прихвостень диктатора Владимира Путина, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев не сдержался, чтобы не выдать очередную чушь. В этот раз экспрезиденту РФ не понравилась реакция Украины и мира на объявленное главой Кремля "рождественское перемирие".

Об этом Медведев написал на своей странице в Сети.

Приспешник диктатора обиженно заявил, что украинцы неблагодарны, потому что "свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности". Мол, с барского плеча "украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник, а их руководители ее отвергли".

"Думаю, большинство наших военнослужащих, участвующих в "специальной военной операции" спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", — заявил "придворный шут Путина".

Более того — ему вроде жаль людей, которые из-за этого "упустили возможность сходить в церковь". Представитель российского Совбеза цинично заявил, что украинцы "понимают только грубую силу".

Не сдержался Медведев, чтобы не упомянуть в своем сообщении и европейских политиков, также не оценивших жест "фюрера" Путина. Он грубо высказался в адрес министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок – назвал ее "малограмотной немецкой бабой". Мол, "наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных".

Путинское "рождественское перемирие"

Страстный сторонник Путина патриарх Кирилл первым цинично призвал к "перемирию" на Рождество, 7 января. Мол, для того, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождество Христово.

Впоследствии появилась информация, что Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь по всей линии столкновения сторон в Украине на Рождество. В Кремле обратились к украинской стороне с призывом также объявить режим прекращения огня в праздники.

Потом уже Шойгу заявил о якобы "36-часовом прекращении огня в Украине". Оно должно продолжаться с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Реакция Украиты на свете не заставила себя ждать. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал эти действия "пропагандой и ловушкой".

Американский президент Джо Байден выразил скептицизм о прекращении огня. По его словам, таким способом глава Кремля хочет получить "передышку".

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