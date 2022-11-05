Медведев назвал войну священным конфликтом: редактор The Insider сравнил режим Путина с ИГИЛом

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал войну РФ в Украине священным конфликтом с сатаной. Российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский отмечает, что подобные высказывания российских чиновников ставят режим президента Владимира Путина в один ряд с террористическими организациями — как ИГИЛ.

Такое мнение Олевский выразил " 24 канала ".

"Дело в том, что слова Медведева о том, что мы боремся с сатаной, иблисом, на самом деле ставят режим Путина, от имени которого он это говорит, как минимум совет безопасности, которому, очевидно, эти слова произносятся, буквально на одну планку с террористическими организациями такими, как, например, ИГИЛ", — говорит журналист.

По его словам, Москва сыграет с религиозной темой и наиболее глубинными чувствами. Кроме того, такие заявления выводят все на религиозно-фундаменталистскую историю подлинного религиозного фанатизма.

"Они вроде как самое низкое и самое возвышенное ставят вместе, смешивают его – и то, что после этого произойдет с этим возвышенным, я не понимаю", — сказал журналист.

Олевский отмечает, если раньше подобными заявлениями бросался Рамзан Кадыров, то теперь заявил звучащие еще и из Москвы. Религиозными высказываниями известен ИГИЛ. Мол, так террористы песняли, почему убивают людей.

Редактор The Insider заявил: на самом деле это говорит о том, что они не идиоты, по крайней мере, в том смысле, в каком понимается это слово. По его словам, россияне уже приучили людей к тому, что украинцы не те люди, которых нужно сожалеть.

Напомним, известный скандальными заявлениями Медведев 1 ноября пригрозил применить ядерное оружие, если Украина выиграет войну. Кроме того, он намекнул, что обстрелы энергетической инфраструктуры Украины прекратятся, если государство выполнит российские требования по войне.

Читайте также: