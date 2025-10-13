Медведев обозвал Трампа и пригрозил последствиями из-за ракет "Томагавк"

Дмитрий Медведев / © Getty Images

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил американскому президенту Дональду Трампу из-за поставок Украине ракет «Томагавк».

Свое безумное заявление он опубликовал в Телеграм.

«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для него это плохо закончится. Угрожает сто первый раз, короче. Если „бизнес-миротворец“ о „Томагавках“, то фраза неверна. Снабжение этих ракет может закончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа.

Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дядюшки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно. Пуск их будет производить не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно! Остается надеяться, что это очередная пустая угроза», — отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил готовность отправить Украине ракеты Tomahawk, если Россия продолжит войну против Украины.

Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на поставки Украине американских ракет «Томагавк» будет укреплять свою противовоздушную оборону.