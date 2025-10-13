- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 6597
- Время на прочтение
- 1 мин
Медведев обозвал Трампа и пригрозил последствиями из-за ракет "Томагавк"
В Кремле недовольны решением Трампа предоставить Украине ракеты «Томагавк».
Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил американскому президенту Дональду Трампу из-за поставок Украине ракет «Томагавк».
Свое безумное заявление он опубликовал в Телеграм.
«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для него это плохо закончится. Угрожает сто первый раз, короче. Если „бизнес-миротворец“ о „Томагавках“, то фраза неверна. Снабжение этих ракет может закончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа.
Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дядюшки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно. Пуск их будет производить не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно! Остается надеяться, что это очередная пустая угроза», — отметил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил готовность отправить Украине ракеты Tomahawk, если Россия продолжит войну против Украины.
Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на поставки Украине американских ракет «Томагавк» будет укреплять свою противовоздушную оборону.