Медведев отреагировал на освобождение Херсона заявлением о "величии "русского мира"

Политик призвал сограждан не паниковать и не давать врагу повод для радости.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев после потери Херсона начал успокаивать россиян и озвучивать свои иллюзии о том, что все захваченные территории будут в результате российскими.

Об этом Медведев написал в Сети, при этом не указав названия города, хотя понятно, что речь идет о Херсоне.

"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию", – говорится в заявлении.

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"Аллармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство – нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И чаще напоминайте ему о величии и бесграничности Русского мира", – написал Медведев.

Напомним, ВСУ взяли Херсон под свой контроль 11 ноября, войдя в город. Украинская разведка призвала оккупантов сдаваться в плен.

В городе образовались пробки из-за того, что каждый херсонец хотел поздравить и обнять украинских защитников. Много мирных жителей вышли на улицы с украинской символикой и начали развешивать в городе национальные флаги.

Однако спокойной жизни в Херсоне может не быть еще в ближайшие несколько месяцев, ведь в городе будут действовать вражеские ДРГ, которые могут совершать теракты. Об этом предупредил местный журналист.

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