Медведев отреагировал на слова Джонсона принять Украину в НАТО и предложил "отправить его в психушку"

Дмитрий Медведев предложил отправить Бориса Джонсона в психушку после призыва взять Украину в НАТО.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и приспешник диктатора Путина Дмитрий Медведев отреагировал на слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, призвавшего принять Украину в НАТО "без условий". Он, как всегда, продемонстрировал высшие "азы дипломатии", присущие российским чиновникам, и предложил отправить Бориса Джонсона в "психиатрическую больницу".

Об этом Медведев написал в Telegram.

"Бывший премьер Британии Джонсон предложил принять Украину в НАТО «без условий». Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую", — написал он.

Напомним, советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк прогнозирует новый мятеж в России. И он может быть более мощным, чем бунт предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

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