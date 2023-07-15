Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Медведев отреагировал на слова Джонсона принять Украину в НАТО и предложил "отправить его в психушку"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
822
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Медведев отреагировал на слова Джонсона принять Украину в НАТО и предложил "отправить его в психушку"

Дмитрий Медведев отреагировал на призыв Джонсона принять Украину в НАТО и предложил "отправить его в психушку". / Фото: Getty Images

Дмитрий Медведев предложил отправить Бориса Джонсона в психушку после призыва взять Украину в НАТО.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и приспешник диктатора Путина Дмитрий Медведев отреагировал на слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, призвавшего принять Украину в НАТО "без условий". Он, как всегда, продемонстрировал высшие "азы дипломатии", присущие российским чиновникам, и предложил отправить Бориса Джонсона в "психиатрическую больницу".

Об этом Медведев написал в Telegram.

"Бывший премьер Британии Джонсон предложил принять Украину в НАТО «без условий». Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую", — написал он.

Напомним, советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк прогнозирует новый мятеж в России. И он может быть более мощным, чем бунт предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
822
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация