Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, известный своими маразматическими заявлениями, на этот раз пожаловался, потому что Украина отказалась от российских гарантий безопасности.

Он заявил, что якобы только государство-террорист могло обеспечить украинцам безопасность, но Украина решила воспользоваться западным вооружением.

Об этом он написал в социальных сетях.

Бывший президент РФ заявил, что якобы только Россия могла обеспечить Украине безопасность. Также он посетовал на то, что Украина отказалась от этих "гарантий".

Медведев также пожаловаляся на то, что "украинские власти простимулировали отказаться от российских гарантий безопасности западное финансирование и ракеты".

Также экс-президент государства-агрессора убежден, что благодаря "спецоперации" Украина не станет членом НАТО. Озлобленный российский политик в очередной раз пригрозил украинскому президенту тем, что "для него не будет никаких гарантий безопасности" и размечтался, что США перестанут помогать Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Медведев одной ногой в дурдоме и после неудачной попытки суицида на фоне алкоголизма к нему приставили врача психиатра. Даже интересно, как отреагирует на инцидент Путин в этот раз.

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