Медведев пригрозил ЕС войной в случае запрета на въезд военных из России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в очередной раз прибегнул к угрозам и шантажу. На этот раз причиной стали планы Евросоюза навсегда закрыть границы для участников войны против Украины.

Об этом российский чиновник написал в соцсети Х.

Медведев отреагировал на намерения ЕС запретить въезд в Европу всем участникам войны против Украины, заявив, что они якобы «могут поехать и без виз, как в 1812-м и 1945-м». Таким образом замглавы Совбеза РФ намекнул на вторжение.

«Кайя… сказала, что работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов! Ну они могут въехать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году«, — говорится в заявлении российского чиновника.

Запрет въезда в ЕС для российских военных — что известно

ЕС принял решение о новых санкциях против РФ за нарушение прав человека и ограничил состав российской миссии при Союзе до 40 человек, чтобы предотвратить злоупотребление дипломатическим статусом. Как заявила накануне глава евродипломатии Кайя Каллас, сейчас также разрабатываются механизмы запрета въезда в Шенгенскую зону для сотен тысяч бывших российских военных, чтобы не допустить пребывания военных преступников и диверсантов в Европе.

К слову, в январе Эстония впервые запретила въезд 261 российскому военному, причастному к войне против Украины. Министр обороны Маргус Цахкна заявил, что это только начало ограничений для сотен тысяч оккупантов, которым не место в Шенгенской зоне. Он призвал другие страны ЕС последовать этому примеру, чтобы гарантировать безопасность и не допустить военных преступников на европейскую территорию.