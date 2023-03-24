Медведев пригрозил ракетным ударом по Бундестагу из-за ордера Путина: реакция Берлина

В немецком правительстве заявили, что не видят смысла комментировать угрозы замглавы российского Совбеза Дмитрия Медведева в адрес ФРГ.

Об этом сказал спикер правительства Штеффен Гебештрайт во время брифинга 24 марта.

"У меня нет желания реагировать на подобные провокации, они говорят сами за себя", — сказал он.

К слову, путинский муртад заявил о ракетном ударе по Бундестагу и Офису канцлера Олафа Шольца, если произойдет арест российского диктатора Владимира Путина на территории страны. По мнению Медведева, реальный арест Путина станет "объявлением войны РФ". Он также назвал "дураком" и "недоумком" министра юстиции Марка Бушманна за его тезис о том, что Путина будут обязаны арестовать, если президент РФ пересечет границу Германии.

Ордер на арест диктатора РФ

Ордеры на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львова-Беловой будут действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом. Прокурор МКС Карим Хан заявил, что они планировали держать ордера тайны, но решили обнародовать их, чтобы попытаться остановить дальнейшие преступления.

Дмитрий Медведев через несколько дней после издания ордера пригрозил МКС суда в Гааге ударом гиперзвуковой ракеты. По его мнению, все акты Генассамблеи, Совбеза ООН и других институтов "несправедливы", поэтому страны не хотят их выполнять.

Политтехнолог Михаил Шейтельман говорит, что есть два сценария будущего диктатора Кремля. Один из них состоит в том, что диктатор просто не доживет до судебного процесса. Диктатор может убить его окружение, чтобы тот не рассказал на суде правду об их участии в войне против Украины.

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