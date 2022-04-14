Медведев пригрозил Швеции и Финляндии последствиями вступления в НАТО

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Россия станет больше официально зарегистрированных противников, говорит Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с угрозами в адрес Швеции и Финляндии из-за их намерения вступить в НАТО. Экс-президент РФ заявил, что если страны вступят в Альянс, то "в России станет больше официально зарегистрированных противников".

Об этом он написал в Telegram.

По мнению Медведева, в таком случае России будет укреплять северную границу: "серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должно быть восстановлено".

Также Медведев утверждает, что Швецию и Финляндию позвали бы в НАТО независимо от того, начала бы Россия войну в Украине или нет.

Напомним, в Финляндии начинаются дебаты о присоединении страны к НАТО.

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