Медведев пригрозил "вооружить КНДР" после заявлений Сеула о возможной помощи Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с очередными угрозами, на этот раз в сторону Южной Кореи, президент которой допустил передачу вооружения Украине. Он заявил, что Россия в ответ готова предоставить КНДР "новые образцы российского оружия".

Об этом Медведев написал в Telegram.

"Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Притом что ещё недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнёров из КНДР?" — говорится в сообщении.

Напомним, Южная Корея заговорила о возможной поставке оружия Украине. Президент Юн Сук Йоль заявил, что страна выйдет за пределы гуманитарной поддержки в случае, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население.

Ранее Медведев угрожал Польше "исчезновением", ему посоветовали и дальше "смешивать алкоголь и наркотики".

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