Медведев пугает Европу газом по 2 тыс. евро из-за "Северного потока-2"

Дмитрий Медведев отреагировал на остановку сертификации газопровода.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что теперь Европа будет покупать газ по 2 тыс. евро за тысячу кубических метров.

Об этом он написал в Twitter.

Таким образом он отреагировал на заявления канцлера Германии Олафа Шольца об остановке сертификации газопровода "Северный поток-2".

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2 000 евро за тысячу кубов газа!", — написал он.

Напомним, министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока-2". Канцлер Олаф Шольц осудил признание Россией независимости оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что Германия решила приостановить сертификацию газопровода, поскольку она не отвечает требованиям Евросоюза.