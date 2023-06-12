Медведев размечтался о Киеве в День России: политик "подфотошопил" Майдан

На фоне неудач оккупантов на фронте, одиозный политик дальше надеется на захват украинской столицы.

В День России заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев в который раз размечтался о захвате Киева, хотя соответствующая операция провалилась еще 27 февраля 2022 года.

Об этом свидетельствует сообщение скандального российского политика в Сети 12 июня.

Так, Медведев опубликовал фото киевского Майдана независимости с надписью "С Днем России!" Политик еще и продемонстрировал свое мастерство владения Photoshop, влепив на фото российский триколор вместо украинского флага.

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"Майдан незалежності. Скоро – площадь России", – говорится в подписи к фото.

Фантазируя о захвате украинской столицы, Медведев, похоже, забыл, что соответствующая операция российских войск потерпела фиаско еще 27 февраля 2022 года. Ведь, устроив полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, россияне планировали "взять Киев за три дня", однако, в конце-концов были выбиты Силами обороны.

Сообщение Дмитрия Медведева о Майдане независимости в Киеве/Фото: Telegram-канал Медведева

От "Киев за три дня" до защиты РФ от обстрелов

Заметим, что через год после провала захватчиков – в феврале 2023 года путинский политолог, экс-депутат Госдумы и доверенное лицо президентов Сергей Марков заявил о провале "спецоперации" и сказал, что теперь придется "брать Киев 25 лет".

А спикер президента РФ Дмитрий Песков в мае 2023 года заявил о новой цели "спецоперации": теперь Москва якобы будет пытаться не допустить так называемых "обстрелов" российской территории. Такое заявление Песков сделал на фоне частых случаев "бавовны" в Белгородской области. То есть о "Киеве за три дня" речь уже не идет.

А теперь Россия ищет возможность выйти из войны, предлагая Украине так называемые мирные переговоры, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что и дальше не намерен вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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