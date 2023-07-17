Медведев разразился угрозами после "бавовны" на Крымском мосту: "Надо взрывать их дома"

После взрывов на Крымскому мосту в ночь на 17 июля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибег к уже традиционным для себя угрозам.

Об этом свидетельствует заявление одиозного российского политика в Сети.

Так, Медведев заявил, что с придуманными им "террористами" невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или наставлениями. Он не указал, кого имеет в виду, заявляя о "террористах". Однако следует отметить, что перед этим в Кремле во взрывах на Крымском мосту обвинили Украину.

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"Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их сообщников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними", – призывает в своем заявлении заместитель главы Совбеза РФ.

Медведев добавил, что главное – "уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких бы щелях эти насекомые ни прятались".

Взрывы на Крымском мосту: что известно

В ночь на 17 июля в районе Крымского моста прогремели два взрыва, которые слышали жители близлежащих населенных пунктов. Утром в Сети появились фото и видео с значительными повреждениями автомобильной части моста. В то же время местные оккупационные власти заявляли о "чрезвычайном событии" в районе 145-й опоры моста.

В Следкоме РФ заявили об атаке по мосту двумя якобы украинскими надводными беспилотниками и повреждении одной из секций конструкции. В ведомстве открыли дело по статье о теракте.

В то же время в СБУ заявили, что с интересом следят, "как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки". Все детали организации "бавовны" в службе пообещали раскрыть после победы Украины.

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