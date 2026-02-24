Медведев "разразился" ядерными угрозами в отношении Украины и Запада: в чем дело

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев / © Associated Press

Российская разведка придумала якобы подготовку Великобритании и Франции к передаче Украине ядерных компонентов. Комментируя этот «вброс», заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с прямыми угрозами ядерными ударами по странам Запада и украинским объектам.

Об этом он написал в Сети.

РФ заявила, что Украина может получить ядерное оружие

Служба внешней разведки России утверждает, что Британия и Франция якобы ведут активную работу относительно возможных вариантов передачи Украине ядерного вооружения и средств его доставки. По версии врага, рассматривается схема, по которой такую помощь могут представить как якобы собственные украинские разработки.

«Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — говорится в выдумках СВР России.

Также в ведомстве заявили, что Германия отказалась участвовать в таком сценарии.

Медведев пригрозил ядерными ударами

Заявления российской разведки мигом подхватил Медведев, не упуская очередного шанса прибегнуть к ядерным угрозам.

Он написал в Сети, что информация СВР о намерении Франции и Великобритании передать Киеву ядерные технологии радикально меняет ситуацию. Дело не в разрушении Договора о нераспространении ядерного оружия и еще чего-то в международном праве. Медведев подчеркнул, что это прямая якобы передача ядерного оружия воюющей стране.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям в Украине, которые представляют угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и в отношении стран-поставщиков, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией. Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация», — говорится в угрозах кремлевского чиновника.

Реакция Британии на заявления РФ о ядерном оружии для Украины

Британское правительство отреагировало на заявления россиян о якобы намерении Лондона и Парижа предоставить Украине ядерное оружие. Там опровергли такую информацию, сообщило издание Sky News.

«Это очевидная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий в Украине. В этом нет никакой правды«, — заявили в правительстве Британии.

«Вы, наверное, слышали слова премьер-министра сегодня утром, в которых он отдал дань уважения невероятной стойкости украинцев… Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения справедливого и прочного мира», — добавили там.

Ядерные угрозы Путина

Напомним, накануне четвертой годовщины вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин снова прибегнул к ядерному шантажу, объявив модернизацию «ядерной триады» абсолютным приоритетом Москвы для стратегического сдерживания. Диктатор также заявил о планах системно усиливать все роды войск, повышать их мобильность и готовность к боям в самых сложных условиях.