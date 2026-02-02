Медведев сделал резкий разворот, говоря о глобальной войне

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев / © Associated Press

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев убеждает, что страна-агрессор не заинтересована в глобальной войне. В то же время он снова возложил ответственность за эскалацию на страны НАТО и Запад.

Об этом российский чиновник сказал в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.

«Конечно мы не заинтересованы в глобальном конфликте. Мы же не сумасшедшие! Сто раз об этом говорилось. Кому нужен этот глобальный конфликт?» — заявил Медведев.

Медведев о войне против Украины

Он также взялся врать, что у Москвы якобы не было заинтересованности в развязывании полномасштабной войны против Украины.

«Мы были незаинтересованы и в том, чтобы началась „специальная военная операция“ (война против Украины — ред.). Мы многократно предупреждали Запад, НАТОвские страны, что давайте договоримся», — сказал зампредседателя российского Совбеза.

Он добавил, что Кремль якобы просил у Запада и Альянса учесть интересы РФ, определить границы дальнейшего движения НАТО, отказаться от привлечения Украины в блок. Медведев объяснил это тем, что у Москвы и Киева «уже тогда был территориальный спор по Крыму (речь идет о российской аннексии полуострова — ред.)».

«Нет! Хоть бы хны», — добавил чиновник.

Угрозы войной со стороны Медведева в адрес Запада и НАТО

В мае 2025 года Медведев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин «играет с огнем» и что без участия Вашингтона с Россией произошли бы «действительно плохие вещи». Кремлевский чиновник в ответ в очередной раз пригрозил Третьей мировой войной.

В июле Медведев в ответ на критику Трампа относительно «мертвых экономик» России и Индии пригрозил США ядерной системой «Мертвая рука». Замглавы Совбеза РФ также посоветовал президенту США вспомнить фильмы о «ходячих мертвецах» в контексте советских разработок для автоматического ядерного удара.

В сентябре Медведев в очередной раз пригрозил НАТО войной в случае сбивания российских беспилотников над Украиной. Он назвал инициативу по созданию «бесполетной зоны» с участием сил Альянса «провокационной идеей», реализация которой будет означать прямой военный конфликт между Россией и НАТО.

В декабре российский чиновник заявил, что использование замороженных активов РФ для помощи Украине (в частности через «репарационный кредит») Кремль расценит как casus belli — прямой повод для войны. Медведев пригрозил Брюсселю и отдельным странам ЕС «последствиями».

В январе 2026 года Медведев пригрозил Европе войной в ответ на инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона направить в Украину 6000 военных после заключения мира. Представитель Кремля унизительно назвал французского лидера «Микроном» и опубликовал видео удара ракетой «Орешник» по Львовской области в качестве предупреждения.