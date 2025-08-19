- Дата публикации
Медведев сделал резкое заявление после встречи Зеленского с Трампом
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне.
Соответствующее сообщение Медведев написал в Х.
Российский политик написал, что "антироссийской военной коалиции не удалось переиграть Трампа на его территории", добавив, что европейские партнеры "поблагодарили Трампа и стали более благосклонными к нему".
Медведев также упомянул заявления Киева о гарантиях безопасности и возвращении территорий, утверждая, что Зеленский "будет опять говорить об этом, как только наденет свою военную форму".
Напомним, российские чиновники преимущественно отклонили предложенные Европой гарантии безопасности для Украины в потенциальном мирном соглашении. 18 августа на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин несколькими днями ранее на саммите на Аляске выразил готовность принять определенные гарантии, однако Кремль фактически отказался от большинства из них.