Медведев сделал резкое заявление после встречи Зеленского с Трампом

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне.

Соответствующее сообщение Медведев написал в Х.

Российский политик написал, что "антироссийской военной коалиции не удалось переиграть Трампа на его территории", добавив, что европейские партнеры "поблагодарили Трампа и стали более благосклонными к нему".

Медведев также упомянул заявления Киева о гарантиях безопасности и возвращении территорий, утверждая, что Зеленский "будет опять говорить об этом, как только наденет свою военную форму".

Напомним, российские чиновники преимущественно отклонили предложенные Европой гарантии безопасности для Украины в потенциальном мирном соглашении. 18 августа на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин несколькими днями ранее на саммите на Аляске выразил готовность принять определенные гарантии, однако Кремль фактически отказался от большинства из них.