Медведев сделал террористическое заявление о свете в Украине: что ответили у Зеленского

Медведев фактически прибег к шантажу, намекнув, что обстрелы энергетической инфраструктуры Украины прекратятся, если государство выполнит российские требования по войне.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для "стабильности энергоснабжения" Украина должна выполнить требования РФ по войне. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал заявление признанием терроризма на государственном уровне.

Свое заявление Медведев опубликовал в Сети.

"Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желаемую стабильность в работе энергосистемы Украины", – поделился своими вымыслами Медведев.

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"Путь к стабильности энергоснабжения другой. Надо признать правомерность требований России в рамках "СВО" и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится", – отметил российский политик.

Комментируя эти слова, Подоляк заявил о невозможности переговоров с РФ.

"Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?" – написал советник главы ОП в сети.

Напомним, с 10 октября российские войска целенаправленно пытаются уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, нанося ракетные удары. Последняя такая атака была устроена в ночь на 27 октября в Киевской области. После нее без света оказались 1,5 млн человек.

В Украине были введены ограничения на использование электроэнергии и пытаются восстановить инфраструктуру. В то же время, государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" осуществил тестовый импорт электроэнергии из Словакии.

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