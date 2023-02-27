Медведев снова угрожает миру ядерной войной: в Офисе президента задали РФ два вопроса

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал очередной абсурд заместителя руководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, вновь пригрозившего уничтожением человечества.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Когда РФ в очередной раз говорит о ядерном конфликте, потому что "мир без РФ" ей не нужен, возникают два вопроса. Первый: а зачем напали на другую страну? И второй: предлагаете миру дать вам право безнаказанно резать граждан другой страны, а если вас хорошо бьют, то сразу визжать "Не трогайте нас!?", — написал Подоляк.

Отметим, что экс-президент России Дмитрий Медведев после смерти скандального российского политика Владимира Жириновского, очевидно, решил занять его роль в РФ, озвучивая разнообразные "страшилки" в адрес Украины и Запада.

Сегодня в статье российского пропагандистского издания "Известия" Медведев заявил, что в случае возникновения угрозы существованию его страны "вопрос будет решен вместе с вопросом существования всей человеческой цивилизации". По мнению "лунтика" (как его называет военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин) "Россию сейчас пытаются уничтожить", как когда-то развалили СССР.

"Конечно, можно и дальше накачивать оружием "неофашистский киевский режим" и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели сознательно ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть во веки, пока не перестанут выходить радиацией дымные завалы", – написал в своей статье Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев в новом бреду пригрозил дойти до границ Польши, чтобы устранить "угрозу" для России.

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