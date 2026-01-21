Медведев / © Associated Press

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился ассурдным мнением о главе Штатов Дональда Трампа и главе России Владимире Путине. По его мнению, Трамп хочет стать таким, как Путин.

Об этом сообщает ТАСС.

«Трамп хочет навсегда остаться в истории за счет присоединения Гренландии и в то же время стать президентом России», — считает Медведев.

Он подчеркнул, что последнее невозможно, поскольку РФ возвращает себе «исконно русские земли».

Ранее Медведев прибег к залучению Трампа. Он пригрозил, что Москва захватит Гренландию «путем референдума» , если Трамп не спешит с присоединением острова к США

«Но Трампу нужно спешить. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звезд на флаге. А в России появится новый — уже 90-й — субъект федерации», — цинично заявил муртад Путина.