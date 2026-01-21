- Дата публикации
Медведев сравнил Трампа с Путиным — абсурдное заявление
Медведев заявил, что «Трампу никогда не стать таким, как президент России».
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился ассурдным мнением о главе Штатов Дональда Трампа и главе России Владимире Путине. По его мнению, Трамп хочет стать таким, как Путин.
Об этом сообщает ТАСС.
«Трамп хочет навсегда остаться в истории за счет присоединения Гренландии и в то же время стать президентом России», — считает Медведев.
Он подчеркнул, что последнее невозможно, поскольку РФ возвращает себе «исконно русские земли».
Ранее Медведев прибег к залучению Трампа. Он пригрозил, что Москва захватит Гренландию «путем референдума» , если Трамп не спешит с присоединением острова к США
«Но Трампу нужно спешить. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звезд на флаге. А в России появится новый — уже 90-й — субъект федерации», — цинично заявил муртад Путина.