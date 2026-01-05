Дмитрий Медведев / © Associated Press

Реклама

Правительство Германии решительно осудило заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева о возможном похищении федерального канцлера Фридриха Мерца.

Об этом пишет издание Welt.

"Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы", - заявил заместитель пресс-секретаря правительства Германии Себастьян Хилле. По его словам, правительство не видит оснований для усиления мер безопасности по канцлеру в связи с этими заявлениями.

Реклама

"Существующие меры безопасности доказали свою эффективность и обеспечивают защиту, соответствующую конкретной ситуации и уровню угрозы, с которой сталкивается канцлер", - добавил Хилле.

Он подчеркнул, что Мерц "надежно и безопасно защищен", а сотрудники службы безопасности Федерального управления криминальной полиции "относятся к лучшим в мире".

Напомним, бывший президент России и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев цинично заявил, что может представить себе операции по похищению мировых лидеров, подобные той, которую совершили США в Венесуэле, прямо упомянув федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Похищение неонациста Мерца может стать отличным поворотом в этом карнавальном сериале", - отметил Медведев.

Реклама

Кроме того, ранее заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент государства-агрессорки Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в "мерзкой русофобии" и пригрозил соседней стране "расплатой".