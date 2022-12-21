Медведев в Пекине провел встречу с Си Цзиньпином, речь шла и о войне РФ против Украины

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 21 декабря, во время визита в Пекин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, обсудили вопросы двустороннего взаимодействия нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая обычно экономику, промышленную кооперацию и многое другое, обсудили международные вопросы, включая, безусловно, конфликт в Украине", — говорится в заявлении Медведева.

Как пишут пропагандистские СМИ РФ, Медведев якобы также передал в Пекине лидеру Китая "послание" от Путина. Однако о чем конкретно идет речь, пропагандистки не сообщают.

Напомним, 20 декабря немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер во время разговора по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином попросил его использовать свое влияние на диктатора Владимира Путина для завершения войны в Украине.

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