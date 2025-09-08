Медведев выдумал, что страна НАТО готовит нападение на Россию

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев / © Associated Press

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в возможной подготовке плацдарма для нападения на РФ.

Об этом чиновник написал в колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

В публикации Медведева говорится, что Финляндия якобы проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию при поддержке НАТО.

По словам чиновника, агрессивную «анти-Россию» удалось вылепить из Финляндии даже быстрее, чем из Украины.

А еще зампредседателя российского Совбеза пригрозил Финляндии, указав, что Хельсинки дает все основания для того, чтобы Москва пересмотрела свой отказ от требования компенсаций за ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны. По словам Медведева, такой ущерб Верховный суд Карелии оценивает в 20 трлн руб.

К слову, в мае глава стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми заявил, что Россия планирует нарастить военное присутствие у финской границы после окончания войны в Украине. По его словам, российские военные уже начали подготовку к строительству необходимой инфраструктуры.

В том же месяце сообщалось, что по данным спутниковых снимков, РФ уже наращивает военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией, а именно строит базы и новые объекты. Эти действия могут указывать на стратегию Москвы после завершения войны против Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб заверил тогда, что наращивание российских войск в регионе не является чем-то неожиданным. Москва всегда имела военные базы вдоль финской границы, а тогдашнее «наращивание войск» Стубб называл нормальным процессом.